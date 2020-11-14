Большое количество украинцев лишено возможности выйти на заслуженный отдых при достижении пенсионного возраста

Из-за этого Кабмин принял решение о предоставлении временной социальной помощи пенсионерам, которым не хватает стажа.

Эта помощь продлится в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2020 года, пишет Finance.ua.

Но и здесь есть свои нюансы. Так, получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления социальных выплат имеет не менее 15 лет страхового стажа. Кроме того, выплаты могут получить лишь те, кто достиг возраста, с которым украинцы приобретают право на пенсионную выплату.

Для назначения социальной помощи, украинцам надо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания. Там оформляется заявление и предоставляются необходимые документы: паспорт + ИНН; справку об имеющемся страховом стаже и декларацию о доходах и имущественном состоянии.

Сумма государственной помощи составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, которые утратили работоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие 6 месяцев. Но при этом не более 100% ПМ для нетрудоспособных граждан.

Максимальный размер социальных выплат пенсионерам в 2020 году составляет: с 01. 07. 2020 по 30. 11. 2020 получат по 1712 грн; с 01. 12. 2020 по 31. 12. 2020 могут рассчитывать на 1769 грн.

Напомним, что украинцам раскрыли нюансы подсчета размера пенсии, можно получать до 17 тысяч гривен.

Как сообщала Politeka, накопление пенсий может стать новой аферой, украинцев предупредили о проблемах.

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