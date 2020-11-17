Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, розбурхала мережу несподіваним зізнанням

Як передає Politeka.net, 24-річна актриса й модель опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в образі "пацанки".

Дівчина позувала на вулиці, сидячи навпочіпки, в картатій сірій сорочці, широких темних джинсах з рваними колінами і кедах. Крім того, на деяких кадрах Анна встала в повний зріст, розхриставши сорочку й блиснувши принадами в короткому топі.

Зрадивши романтичному та елегантному образу, на цьому Заворотнюк не зупинилася. Крім зухвалого зовнішнього вигляду, дівчина здивувала одкровенням у підписі:

"Хотіли б ви коли-небудь, щоб вас звали по-іншому? Я наприклад, в шкільні часи дуже хотіла інше ім'я, тому що дівчаток мого покоління дуже часто називали Анна. І в одній зі шкіл, нас в класі було п'ять Ань! І це мене дуже дратувало. Але тепер же мені дуже подобається моє ім'я і я не уявляю себе з іншим. А ви? ✨🤍"

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене і ділитися своїми історіями з життя:

"У дитинстві думала "Ну що це за ім'я Люба! Грубе якесь" на щастя потім зрозуміла всю красу мого імені - Любов♥️☺️"

"Тобі дуже йде ім'я Анна, Ганнуся наша ❤ мене ось в школі тільки вчителі називали Вероніка, а друзі Ніка, раніше терпіти не могла коли повне ім'я говорили, тепер навпаки вважаю Вероніка дуже красиво на відміну від Ніка 😂, ох вже ці жінки ніколи не догодиш 😂"

"Анєчка!!!Ти принадність!!!👏👏👏😍"

"Потрібно знімати продовження прекрасної Няні) реінкарнація)"

"На останньому фото вилита мама👍"

"У вас така гарна форма обличчя😍"

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