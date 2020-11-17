Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, взбудоражила Сеть неожиданным признанием

Как передает Politeka.net, 24-летняя начинающая актриса и модель опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в образе "пацанки".

Девушка позировала на улице, сидя на корточках, в клетчатой серой рубашке, широких темных джинсах с рваными коленями и кедах. Кроме того, на некоторых кадрах Анна встала в полный рост, распахнув рубашку и сверкнув прелестями в коротком топе.

Изменив романтическому и элегантному образу, на этом Заворотнюк не остановилась. Кроме дерзкого внешнего вида, девушка удивила откровением в подписи:

"Хотели бы вы когда-нибудь, чтобы вас звали по-другому? Я например, в школьные времена очень хотела другое имя, потому что девочек моего поколения очень часто называли Анна. И в одной из школ, нас в классе было пять Ань! И это меня очень раздражало. Но теперь же мне очень нравится мое имя и я не представляю себя с другим. А вы? ✨🤍"

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное и делиться своими историями из жизни:

"В детстве думала "ну что это за имя Люба! Грубое какое-то" К счастью потом поняла всю прелесть моего имени - Любовь♥️☺️"

"Тебе очень идёт имя Анна , Анечка наша ❤ меня вот в школе только учителя называли Вероника , а друзья Ника , раньше терпеть не могла когда полное имя говорили , теперь наоборот считаю Вероника очень красиво в отличии от Ника 😂, ох уж эти женщины никогда не угодишь 😂"

"Анечка!!!Ты прелесть!!!👏👏👏😍"

"Нужно снимать продолжение прекрасной няни) Реинкарнация)"

"На последнем фото вылетая мама👍"

"У вас такая красивая форма лица😍"

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