Дочь больной раком росийской актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, в очередной раз эпатировала публику

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала свежие фотографии в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в смелом образе, да еще и верхом на гнедом жеребце.

Знаменитость позировала на фоне старинного замка, выбрав для фотосессии короткие бежевые штаны, пончо и шляпу.

"Я попала в удивительное и сказочное место @fewhorses 🧚🏼‍♀️ как будто бы старинный замок, увитый плющом в зачарованном лесу🏰 на самом деле это конюшня в традиционном английском стиле фермы, там можно погулять, пообщаться с животными и покататься на лошадях. Что и сделала я, у меня появился новый друг по имени Антон, хочу его вам представить😹 он очаровательный, импозантный, добродушный и очень прожорливый🍎" А вы когда - нибудь катались на лошади?🐎", – подписала кадры девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Фанаты буквально за два часа поставили под свежей публикацией Заворотнюк более 2600 лайков, а в комментариях похвалили девушку за смелый образ.

"Ваааау😻 Анют, просто невероятно💔 Лошадей, я, очень люблю 🐎 Сразу вспомнилось как меня посадили на лошадь в детстве, и она начала бегать, я орала как резанная "спасите-помогите". После этого я долгое время боялась на них садиться, но садилась, меня катал дядя.🌸 Анечка, очень красивая❤ Как шикарно👏 Как же вам идёт такой образ😍 Я никогда не каталась, но может как-нибудь решусь🙌 Анечка, спасибо за такие шикарные фото, отличного и солнечного вам дня❤️ Как же красиво! 😍 Погружает прям в сказку Аня,ты похожа на принцессу.Очень удивила!!!Снимок похож на картину.Супер!!!🙌🙌👏👏😍😍🔥🔥 Классно Аня Какие вы красивые Ты не реально прекрасна, эта фотка будет круто для картины☀️ хочется сделать тебе подарок на новый год. Для квартиры 🙏 Можно?🙏🙏 Очень красивое место😍😍😍Уже около 8 лет занимаюсь верховой ездой. Лошади-потрясающее животные 💕", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Анна Заворотнюк в кожаных штанах изумила осенним фото возле инсталяции с соломой и тыквами.

"С дарами осени🎃 оставляйте осенние смайлы в комментариях🎃🍁🍂🍄", - попросила фанатов девушка.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.