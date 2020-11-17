Дружина відомого українського хореографа та судді "Танців з зірками" Влада Ями показала спекотне фото і похвалилася екстремальними розвагами

Лілія Яма показала кадри, зроблені під час відпочинку в ОАЕ, в новому пості в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Дружина хореографа показала спокусливий знімок, на якому зображена в джинсових міні шортах і чорній майці на Хоні пустелі.

"Красуня», «суперськи», «Так відео шикарна Краса божевільна драйв супер Ви великі молодці», «це було супер драйвово🔥 🔥 🔥 🔥 😘», "Мега красуня", - коментують знімок в мережі.

Не зміг встояти після такого фото і Влад Яма. "Бомба!", - прокоментував він знімок дружини.

Лілія Яма розповіла, що після фотосесії дуже захотіла повернутися в пустелю ще. Тоді Влад запропонував сафарі в пустелі.

Цю ідею їм вдалося втілити в життя, незважаючи на те, що вже залишалося мало часу.

"Побачивши знову ці магічні дюни,😍 сльози щастя наповнили очі, спочатку хотіла їх стримати, але потім зрозуміла, що не зможу. У той момент хотілося обійняти весь світ. І в районі серця відчула приємне тепло. ♥️ А сівши за кермо цього космічного корабля, розсікаючи по барханах пісок на величезній швидкості, я відчула ейфорію і силу. Здорово, що в якийсь момент ти ні про що не думаєш(майже як медитація), чуєш тільки гул мотора і слідуєш за інструктором, який їде попереду і вказує шлях»,-поділилася своїми враженнями дружина хореографа.

Лілія Яма показала відео екстремальних розваг у пустелі.

Нагадаємо, дружина ями з "Танців з зірками" показала ідеальне тіло в купальнику і поплескалася на камеру:" я впоралася!".

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