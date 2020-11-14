Украинский танцор и хореограф Влад Яма вместе с семейством отправился на отдых в Объединенные Арабские Эмираты

Супруга звезды, Лилиана, с удовольствием делится в сториз Инстаграмма тем, как проходят дни под ярким солнцем, передает Politeka.net.

Так, красотка поделилась видео, на котором показала, как лихо управляется с САП-брордом. Сначала Лилиана стоит на нем, демонстрируя роскошную фигуру в стильном черном купальнике.

«Было страшно, но я справилась», – подписала она кадр.

На следующем видео девушка расслаблено лежит на доске в купальнике и солнцезащитных очках, позируя на камеру и демонстрируя подтянутый животик. Она плескает водой в сторону фотографа и улыбается.

Успели Ямы покататься и по пустыне, причем, как видно на записи, сын пары также отправился с родителями покорять бескрайние просторы.

В какой-то момент Лилиана говорит: «Страшно, капец! Зачем я на это согласилась?!». Однако позже страх сменился интересом и даже восторгом, когда в пустыне были замечены дикие верблюди.

Все трое выглядят очень довольными и наслаждаются отдыхом в теплых краях по-полной. Кстати, судя по присутствию в кадре других детей, Ямы отправились на отдых вместе с друзьями.

Об этом свидетельствует и фото, которое сам хореограф опубликовал несколькими часами ранее. На нем он позирует вместе с сыном, бывшими однокурсниками, и их детьми на фоне виллы.

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