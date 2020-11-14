Известный украинский хореограф, судья шоу «Танців з зірками», Влад Яма умилил поклонников в роли папы

На своей странице в социальной сети Инстаграм он поделился снимком, на котором держит на руках пятилетнего сына Леона, передает Politeka.net.

Отметим, что на снимке Ямы не одни, рядом с ними еще двое друзей Влада с маленькими дочками. Все трое пап одеты в одном стиле: футболки и длинные шорты. Они выстроились возле особняка на газоне, и практически все босые.

При этом выглядят мужчины весьма важными и довольными, а также видно, что они гордятся своим статусом отцов.

Судя из подписи, рядом с Владом – его однокурсники из Национального университета физического воспитания и спорта.

«15 лет после общаги», – отметил Яма.

Судя по геометке, фото сделано во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фото умилило поклонников, и они не пожалели комплиментов. Не осталась в стороне даже жена Монатика Ирина.

«Ой какая же классная фотаааааа 😍😍👌🏻👌🏻👌🏻следующая фото , где у каждого по 2е 😃👶🏼 👶🏼», «Прекрасные💪🏽💪🏽💪🏽а детки какие красивенные ❤❤😍😍», «Я в замешательстве 🤭Не пойму на кого похож сынуля🤔И на Лилю и на Вас))Вообщем♥️», «Супер классные !!! ❤️🔥🔥👏👏», «Сын похож на дедушку, отца Влада 👍», «Какой красивый у вас с Лилей сын😍😍😍😍😍😍», «Папочки😘😘😘😘😘😘», «Какой красивый сыночек у Вас❤️», – отмечают в комментариях.

Влад Яма расписался с возлюбленной Лилианой после многих лет отношений в 2015 году. Пара решила не устраивать пышных церемоний и пришла в Голосеевсий ЗАГС Киева в шортах и футболках В октябре этого же года жена подарила Владу первенца.

Напомним, Влад Яма из «Танців з зірками» рассказал, как покорял вершины в красных трусах: "И как после этого не любить...".

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" похвасталась идеальным телом и раскрыла секрет: "Восстановить вес помогло...".

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал любимое занятие без жены.