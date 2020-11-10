Украинский танцор и хореограф Влад Яма вместе с семьей отправился на отдых

Как передает Politeka.net, соответствующие кадры Влад и Лилиана публикуют в своих микроблогах в Инстаграм.

Вылетели супруги в понедельник, 9 октября. Не забыли они и похвастаться захватывающим видом с самолета.

Не менее впечатляющими видами встретили отдыхающих ОАЭ, именно эту страну Влад Яма избрал для отдыха с семьей.

Похоже, что быстрее всех освоился на новом месте сын Влада. Леон не стал терять время зря и присоединился к ребятам, которые играли в футбол.

Лилиана Яма показала, что даже на отдыхе приходится соблюдать масочный режим.

Не обошлось, конечно же и без фото с пляжа, где супруга хореографа блеснула формами в леопардовом купальнике.

Также Лилиана Яма показала, что Влад не может без танцев и на отдыхе. Вместе с Леоном он пустился в пляс прямо в воде.

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