"А потім з Владом Ямою"

Телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала з колегою Машею Єфросиніною в гардеробній

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала "дівчачі" забави.

Так, Нікітюк в чорній кофті зі сміливим декольте, до того ж без ліфчика, а також в обтягуючих помаранчевих штанях влаштувала ціле шоу. Єфросиніна нібито відкрила шоурум, демонструючи Лесі різне вбрання.

Видовищ під час процесу вистачило з лишком. Чого тільки вартий момент, коли Маша безцеремонно заглянула до Нікітюк в декольте, відстовбурчивши кофтинку пальцем: "Пишуть, що ти собі груди зробила..."

Крім того, Єфросиніна зробила вигляд, що збирається лизнути Лесі ногу, коли та пожартувала, що "зробила" собі тільки їх.

"Дай лизну, спробую, чи з натуральних матеріалів", - підписаний цей кадр.

У підсумку, дівчата зійшлися на тому, що Нікітюк зацікавилася одним піджаком, вартість якого один поцілунок. При чому цілувати повинна Маша. Остання так захопилася, що вкусила колегу за руку.

Як відомо, Нікітюк останнім часом радує мережу божевільними ідеями. Подібний серіал, на зразок коміксів - одна з них.

"Ловіть новий Сторі-Серіальчик 😁 У ролях: Маша Єфросиніна @mashaefrosinina Леся. Ну ви зрозуміли, ставте в коментах 👍 якщо сподобалося! Пишіть хто наступний❤️", - повідомила у своєму пості Леся.

Користувачам жарт зайшов на ура:

"Зробіть зі своїм водієм маршрутки, не пам'ятаю як там його звати..."

"Дівчата - ви 🔥 🔥 🔥 "

"З Поляковою давай 😍 😍 😍 "

"Давай потім з Владом Ямою 😍"

"👍це просто бомба 😂 ржууу"

"Смішно, все у Вашому стилі ❤️"

"Давайте наступний серільчик з Поляковою. Ви в тандемі просто шалені!"

Нагадаємо, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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