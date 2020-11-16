Известная телеведущая Леся Никитюк, которая стала знаменитой после того, как ее выбрали ведущей популярного тревел-шоу "Орел и решка", больше всего на свете обожает, чтобы ее обсуждали на каждом перекрестке

Звезда любит эпатировать публику поступками, неоднозначными высказываниями или пикантным видом на грани дозволенного, передает Politekа.

Сегодня Леся не изменила себе, для нового кадра в соцсети она нарядилась в белый свитер, который буквально сполз с ее плеч и почти обнажила бюст знаменитости. На голову Никитюк надела кепку со "звериным" принтом, шею украсила бусами и золотым кулоном на цепочке.

"Не пойму ... в мене сьогодні томний погляд чи непритомний😂", – подписала кадр звезда.

Фанаты моментально и наперебой начали ставить лайки, а в комментариях – оставлять комментарии, в основном позитивные.

"Більше непритомний, але ти красотуля в любому образі☺️ Неймовірно красива і шикарна❤️🔥🔥 💖 Чаровниц🤴✨🍒 Томно-непритомний😂😊 Beautiful 😍 Всегда красивая!🔥🔥🔥 Дуже гарна😍 🔥🔥❤️❤️ Чаруючий у вас погляд😻 👍👍🤗 Спаааааать 😔каже погляд 🤗💋 Хочу такий кепчик! 😍Де замовляли, якщо не секрет? Погляд дикої львиці😂❤️Та ну ні, Леся 😍, не може бути 😉, заворожуєче- томний, а от 3,5 млн. підписників - непритомні🤦😁❤️ Томно-непритомний😂 Откуда кофточка?🔥 Тебе очень идёт😍 Погляд то таке. Щось груди обвисли, треба задуматись!) ", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк разместила в соцсетях новое фото из кафе. На снимке Леся сидит за столиком кафе и с аппетитом поглощает такосы.

"Така вкусняшка!!! Я☺️", – подписала снимки знаменитость.

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Как сообщала Politeka, Никитюк в чулках перещеголяла Фреймут на глазах у красавчика из «Танців з зірками»: «Прям довольный…».

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.