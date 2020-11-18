Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Квітко позувала в салатовому купальнику, який практично не прикривав апетитні форми красуні. Анастасія лежала в піску і демонструвала бронзовий загар, який практично ідеально виблискував на моделі. Волосся дівчина залишила розпущеним, взявшись за них рукою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти в моєму серці, любов моя", " стрінги бікіні повинні бути міцними?", "Прекрасна Дорогоцінна любов моя", "моя дорогоцінна і божественна Анастасія я люблю тебе", "ти красива, красива, гарненька, мила", "Моя королева, моя любов Анастасія", "Абсолютно чудово, мені подобається твій купальник, він спокусливий", "красива топ-кішка спокуслива чудова ідеальна красива жінка".

Повідомлялося, що відома модель Анастасія Квітко спокусливо вигнулася на яхті.

Приголомшлива знаменитість постала на яхті, ефектно вигнувшись і демонструючи шикарний бюст. Пікантні деталі грудей сховалися під смужками тканини з квітковим принтом. Зірка підкреслила найтоншу талію великим золотим паском, чому стегна здавалися ще більш спокусливими, чого і домагалася красуня.

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