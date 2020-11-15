Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала необычно пышные формы в бикини "зебре"

Пышнотелая модель каждый день показывает, как развлекается на пляже или вечеринках. Настя очень любит хвастаться своими образами и считает, что ее формы выглядят превосходно. Неестественно тонкая талия при весе семьдесят килограмм и бюсте шестого размера сделали девушку популярной, поэтому ее профиль в Инстаграм является одним из самых обсуждаемых среди альтернативных моделей.

Так, на пляже в этот раз Квитко решила поиграть во время съемки, устроенной специально для рекламы энергетического напитка, представителем которого она является. Девушка распустила длинные локоны и прогулялась на побережье в тонком бикини с принтом зебры.

При этом Настя намерено надела купальник размером меньше, чтобы в очередной раз показать, насколько большой у нее бюст.

Вот что пишут поклонники Квитко:

«Привет, сладкая; какая грудь мамочка; Идеальная моя муза; Мне кажется, это очень шикарно, правда; Желаю безмерно красивой женщины !!! ❤; можно не продолжать😂; Могу я сделать глоток, детка?; Ты женщина моей мечты 👏;Простите, куколка, с какой вы планеты; Какое чудесное искушение; Какой восторг; !Боже мой! !! Какая ты красивая !! 😘🌹; У меня очень хороший стиль».

Ранее мы писали, что девушка решила прогуляться на улице и заодно устроить рекламу своему костюму, который удачно подчеркнул ее фигуру. Настя смогла продемонстрировать необычно крупные бедра в сочетании с тонюсенькой талией, что и впечатлило фанатов.

Как известно, Настя является популярной альтернативной моделью, которая сотрудничает с магазинами белья и одежды. Девушка снимается в довольно смелых фотосессиях, а ее большие формы принесли ей немалую популярность в сети.

Поскольку девушка за шесть лет блогерства успела обзавестись целой армией фанатов, на новый пост они отреагировали достаточно бурно.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов