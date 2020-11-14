Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покрутила достоинствами в модном спортивном костюме

Пышнотелая модель в модном спортивном костюме со стяжками на ягодицах показала свои достоинства в довольно пикантных ракурсах. Об этом пишет Politeka.net. Так, девушка решила прогуляться на улице и заодно устроить рекламу своему костюму, который удачно подчеркнул ее фигуру. Настя смогла продемонстрировать необычно крупные бедра в сочетании с тонюсенькой талией, что и впечатлило фанатов.

Как известно, Настя является популярной альтернативной моделью, которая сотрудничает с магазинами белья и одежды. Девушка снимается в довольно смелых фотосессиях, а ее большие формы принесли ей немалую популярность в сети.

Поскольку девушка за шесть лет блогерства успела обзавестись целой армией фанатов, на новый пост они отреагировали достаточно бурно.

Вот что пишут фанаты в сети:

«это просто идеальные кадры, мне безумно нравится, правда; Люблю тебя снова и снова, много люблю мир ❤️; Que delícia voiceê é linda ❤️🔥💋💋; Форма магнита .....; это нереально огромные формы, как так можно вообще💝; Слишком много, они слишком большие; Твоя за*ница настоящая?; красавица, звезда, просыпающаяся звезда, светлые мечты могут сбыться; мне кажется, это очень большие шары, они точно не смогут сдуться?».

Ранее мы сообщали, что неестественные пропорции тела сделали девушку популярной довольно быстро после первой же профессиональной фотосессии. А после того, как Квитко завела Инстаграм, ее известность выросла в разы.

На кадрах, представленных Квитко недавно, можно заметить, что шестой бюст девушки скрыть не так и просто. Она практически всегда без лифчика, а потому ее грудь попросту вываливается из глубокого и даже неприлично открытого декольте. Вырезы на талии придали образу большей пикантности, а стяжки на ягодицах на середине черного платья подчеркнуло пышные достоинства Насти.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов