Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала себя, восхитив фанатов
На фото красотка позировала в светлом купальнике, стоя на берегу моря. Волосы у Квитко были распущенными, Анастасия взялась за них рукой. Девушка без стыда демонстрировала роскошное загоревшее тело и пышную грудь, которая прямо выпирала на кадре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
Фанаты поставили 2600 лайков и написали комментарии:
"Великолепие красоты", "Ты супер хороша", "Красивое отличное тело", "Моя любовь, ты красивая", "Топ чудесных соблазнительных котиков, идеальных для красивой женщины", "Вау. Да ты выглядишь так фантастически", "Я влюбился в принцессу", "Ты в моем сердце моя богиня", "Анастасия, ты вершина соблазна", Красивые ножки , красивая грудь, как красиво и сладко".
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Сообщалось, что российская модель Анастасия Квитко показала необычно пышные формы в бикини "зебре".
Так, на пляже в этот раз Квитко решила поиграть во время съемки, устроенной специально для рекламы энергетического напитка, представителем которого она является. Девушка распустила длинные локоны и прогулялась на побережье в тонком бикини с принтом зебры.
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