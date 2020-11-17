Алла Пугачова вразила свіжою фотографією зі своїм чоловіком Максимом Галкіним

Примадонна нечасто радує шанувальників постами в соцмережах, але на цей раз вона зробив виняток і показала кадр, який зворушив багатьох, пише Politeka.net.

Пугачова супроводила фото поетичними рядками:

Скоро нам у вікні покажуть чорно-біле кіно.

Білий сніг на землю ляже,

чорної землю стати зобов'яже.

Нам кайфово все одно

Пугачова показала чорно-біле селфі, на якому зображена поруч з чоловіком Максимом Галкіним. При цьому співачка виглядає досить моложаво, чого не скажеш про її чоловіка. Галкін зображений з неделльной щетиною і в цілому виглядає постарілим.

"Класс", "хороші", "обожнюю", "красива пара", "які ви красиві) люблю вас", "це найголовніше, що Вам кайфово все одно", "приємна фотографія👏", "ви кращі", "Алла Борисівна, ви чудові! Здоров'я вам", "як поетично", "Ах які ви Класні!!!😍 💕 💕 💕", "Боже мій, як ви прекрасні, найулюбленіша і найкраща сім'я, любимо вас всім серце, щастя і здоров'я вам", "Прекрасна сім'я!!!!! Навіть схожими стали один на одного!!!", "Кайфуйте один від одного. Насолоджуйтесь один одним, і кожною миттю!"- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, 15 листопада 71-річна співачка і 44-річний шоумен відзначали важливу дату для своїх відносин: вони разом ось уже 19 років. У них двоє дітей-Гаррі і Ліза, яким цього року виповнилося сім років.

Нагадаємо, Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці.

Як повідомляла Politeka, Пугачова показала себе справжню без гриму і перуки, вік бере своє.

Також Politeka писала, що розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео.