Оновлений склад ВІА Гри (Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова) показався разом на чуттєвому кадрі
Цього разу красуні були в темних піджаках, які приспустили. Співачки під ними показали чорні топи на тоненьких бретельках. Зірки лежали всі разом, показуючи максимальну чутливість. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку групи.
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Як думаєте, буде кліп?",- була підписана фотографія.
Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Цей склад моя нова любов", "кліп повинен бути обов'язково", "чекаємо дуже сильно кліпів", "сподіваюся днями буде кліп, хочеться побачити побільше Ксюші в ньому", "як під кайфом", " Ксенію знову закрили на найцікавішому місці)))".
Повідомлялося, що солістка оновленого складу ВІА Гри Уляна Синецька показала фігуру в сміливих образах.
Синецька поділилася результатами своєї нової фотосесії. На фото вона позує в косусі і шкіряних штанях, а також чорному топі.
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