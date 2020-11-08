Новый состав культовой группы «ВИА Гра» засветился на шоу «Вечерний Ургант»

Бэкстейдж со съемок программы появился на официальной странице коллектива в социальной сети Инстаграм, передает Politekа.net.

На кадрах Ульяна Синецкая, Софья Тарасова и Ксения Попова идут, взявшись за руки, по коридору телекомпании «Останкино». Тут же – видео из гремерки, где красотки наряжаются в корсеты, им делают макияж и прически. Затем – кадры с выступления в студии.

Всего за пару часов пост собрал более семи тысяч лайков, а поклонники творчества группы остались в восторге от нового состава, выразив надежду, что он продержится дольше, чем предыдущие.

«Девушки красавицы и умницы) талантливые и гармоничные😍 Спасибо за возможность увидеть частичку закулисья😘❤️», «Девочки красотки, конечно, но на сцене все внимание на Софию😍», «Красивые, свежие лица! Удачи, девочки!🤩🤩🤩👍🏻», «Ну что сказать?.... красоткиии🔥🔥🔥», «Красотки 😍😍😍», «Классные девушки, мне все очень понравились 🌺 вкус и талант любимого Меладзе не подвёл 🤩 удачи ДЕВОЧКАМ😍», «Я как увидела Софью аж обрадовались. Знаете как она мен нравится . Она в икс факторы мне понравилась и песня класс», – пишут в комментариях.

Ранее Константин Меладзе рассказал о том, кто вошел в обновленный состав его группы. Сразу две девушки заменили предыдущих солисток, причем свое место сохранила только Ульяна Синецкая. Об этом Константин Меладзе сообщил в эфире шоу Вечерний Ургант, где и состоялось знакомство с исполнительницами.

Отметим, что, по словам продюсера, новый состав принципиально отличается от «золотого».

«Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное — харизма, это самое редкое и ценное качество. Научить петь можно кого угодно», – подчеркнул он.

Напомним, Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей.

Как сообщала Politeka, 38-летняя Брежнева нечаянно показала, как "помято" выглядит в обычной жизни.

Также Politeka писала, что охранник раскрыл, как Брежнева охмурила Меладзе и попала в ВИА Гру.