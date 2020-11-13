Участница нового состава «ВИА Гры» София Тарасова продемонстрировала соблазнительную фигуру в вечернем наряде

В конце прошлого месяца стало известно, что Константин Меладзе решил перезапустить легендарную группу с новым составом. Одной из участниц стала 19-летняя украинка София Тарасова. Известно, что она родилась в Киеве, принимала участие в проекте «Голос. Дети» в команде Тины Кароль и победила в отборе на «Детское Евровидение-2013». В последние годы девушка перебралась жить и работать в Россию.

На официальной странице группы в Инстаграм появилось свежее фото Софии. На нем девушка сидит на изящной банкетке, позируя в эффектном вечернем образе. На ней блестящее серебристое платье на тонких бретельках и с мини-юбкой, которая позволяет красотке продемонстрировать свои длинные стройные ножки в оригинальных босоножках.

В комментариях люди по достоинству оценили красотку.

«Фронт герл сейчас она по праву», «Лучшая из них Софья ты просто супер», «Она очень круто поёт!!! Настоящая ВиаГринка», «Вебер Маша) и Наталья Орейро) Соня», «очень притягивает», «Гарна дівчина», - пишут люди.

Ранее в Instagram анонсировали появление новой ВИА Гры, но в официальном аккаунте лишь публиковали части тела вокалисток.

Фанаты предположили, что в новый состав могли попасть София Тарасова, Ульяна Синецкая и Ксения Попова.

Напомним, новая "ВИА Гра" Константина Меладзе вызвала потрясение: "Девочки, поработайте над вокалом".

Как сообщала Politeka, Меладзе рассекретил новый состав ВИА Гры, фото красоток: «Вера очень постаралась...».

Также Politeka писала, что Меладзе рассекретил фото новой "ВИА Гры", в Сети раскрыли имена красоток: "Это буде огненно!".