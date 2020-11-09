На днях продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы ВИА Гра, которая за 20 лет существования сменила уже более 10 вокалисток

Как сообщает Politeka.net, презентация обновленной группы прошла на шоу «Вечерний Ургант», где девушки спели песню и рассказали о дальнейших планах.

По словам Меладзе, успех коллектива заключается как раз в том, что состав группы постоянно обновляется. Он признался, что начинает хуже писать и сочинять новые песни, если состав долго не меняется.

"Научить петь можно кого угодно. Я пробовал, и у меня это получалось", - отметил Константин, добавив, что главное для артиста - харизма.

Как известно, новыми солистками группы стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. При этом Тарасову Константин впервые заметил еще на детском конкурсе.

«София – единственная за все времена артистка, которая годится мне во внучки, я подсчитал», - отметил Меладзе, представляя 19-летнюю солистку.

Стоит отметить, что под выступлением на девушек и продюсера обрушился шквал критики. Не всем понравился новый состав ВИА Гры.

«Не зажигают», «Блин, Вы меняете их как перчатки», «ВИАГРА закончилась на золотом составе!!! Все другие...просто пародия», «Какие-то они одинаковые, нет во внешности индивидуальности», «Красотки, но слишком молодые. У меня Виа Гра больше ассоциируется с более зрелыми и опытными женщинами», - пишут люди.

Напомним, что Меладзе ошарашил появлением в обнимку с двумя экзотическими красотками.

Как сообщала Politeka, молоденькие красотки из нового состава «ВИА Гра» ошеломили пикантными нарядами.

Также Politeka писала, что Меладзе рассекретил новый состав ВИА Гры, фото красоток: «Вера очень постаралась...».