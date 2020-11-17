Обновленый состав ВИА Гры (Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова) показался вместе на чувственном кадре
На этот раз красотки были в темных пиджаках, которые приспустили. Певицы под ними показали черные топы на тоненьких бретельках. Звезды лежали все вместе, показывая максимальную чувствительность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку группы.
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Как думаете, будет клип?", - была подписана фотография.
Фанаты, включая Веру Брежневу, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Этот состав моя новая любовь", "клип должен быть обязательно", "Ждём очень сильно клипов", "надеюсь на днях будет клип, хочется увидеть побольше Ксюши в нём", "Как под кайфом", "Ксению опять закрыли на самом интересном месте)))".
Сообщалось, что солистка обновленного состава ВИА Гры Ульяна Синецкая показал фигуру в смелых образах.
Синецкая поделилась результатами своей новой фотосессии. На фото она позирует в косухе и кожаных штанах, а также черном топе.
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