Зірка нічого не соромиться

Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, забула надіти білизну

Відома модель любить епатувати публіку своїми найсміливішими образами, повідомляє Politeka.net. Знаменитість одягла білу сорочку з чорним принтом і жакет.

Однак красуня вирішила не надягати білизни, і абсолютно не соромлячись цього, вирішила продемонструвати принади. Белла посвітила золотим ланцюжком на шиї.

У різних позах вона світила грудьми, які могли від незручного руху опинитися перед камерою у всій красі. Але таким чином знаменитість загравала з шанувальниками та інтригувала.

Пишна зачіска з кісками прямо з 00-х не може не кинутися в очі. А яскрава помада відмінно підкреслила форму губ красуні.

На одному з кадрів модель широко розставила ноги в джинсах, підкресливши тим самим свою розкутість.

За сім годин пост зібрав близько 700 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися відвертістю Хадід і написали їй багато приємного.

"Ти така гарна", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Белла Хадід постала, коли сиділа на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.

Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.

Червона перука в колір до чобітків стала відмінним завершенням настільки спекотного образу.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вирішила спокусити видом на доріжці біля дверей будинку. Модель відчинила салатовий тоненький плащ і сіла на доріжку так, щоб показати все краще.

Белла блиснула оголеними грудьми під тонкою майкою і прикрила стегна квітучими квітами у вазі, залишивши ті між ніжок.

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