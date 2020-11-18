Знаменита модель Белла Хадід, ангел бренду Victoria's Secret, забула надіти білизну
Відома модель любить епатувати публіку своїми найсміливішими образами, повідомляє Politeka.net. Знаменитість одягла білу сорочку з чорним принтом і жакет.
Однак красуня вирішила не надягати білизни, і абсолютно не соромлячись цього, вирішила продемонструвати принади. Белла посвітила золотим ланцюжком на шиї.
У різних позах вона світила грудьми, які могли від незручного руху опинитися перед камерою у всій красі. Але таким чином знаменитість загравала з шанувальниками та інтригувала.
Пишна зачіска з кісками прямо з 00-х не може не кинутися в очі. А яскрава помада відмінно підкреслила форму губ красуні.
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На одному з кадрів модель широко розставила ноги в джинсах, підкресливши тим самим свою розкутість.
За сім годин пост зібрав близько 700 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися відвертістю Хадід і написали їй багато приємного.
"Ти така гарна", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Белла Хадід постала, коли сиділа на підлозі в одних червоних чоботях на довгих підборах.
Трусики були тілесного кольору і майже зливалися зі шкірою. Белла трохи вигнулася і подивилася назад. На її шиї блищав золотий ланцюжок.
Червона перука в колір до чобітків стала відмінним завершенням настільки спекотного образу.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вирішила спокусити видом на доріжці біля дверей будинку. Модель відчинила салатовий тоненький плащ і сіла на доріжку так, щоб показати все краще.
Белла блиснула оголеними грудьми під тонкою майкою і прикрила стегна квітучими квітами у вазі, залишивши ті між ніжок.
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