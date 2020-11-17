Відома телеведуча Анастасія Івлєєва, зірка "Орла і решки", показала себе і розповіла про деталі
На фото Настя позувала в штанях і мереживній білизні. Красуня доповнила образ стильною сумочкою, яка звисала з плеча. Телеведуча показала тільки частково тіло, виблискуючи пишними грудьми і розкішною талією. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку, мої єдинороги. Як ви ставитеся до деталей в своєму гардеробі, образі?! або будинку?! і як вам ідея того, щоб провести зі мною весь день в сторіс? (я скучила)", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше сотні тисяч лайків і написали коментарі:
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"Та й ще раз так!!! Ми скучили", " Ну це просто, без коментарів! Богиня", "Так, ми скучили шалено", "Нереально красива"," фігура, боже", "ідея вогнище"," Барбі-дівчинка"," Богиня моди", " Весь день в сторіс з Настюшкою, чекаємо, бажаємо і вимагаємо!!!", "Збс, коли грошей більше ніж у 95% населення країни", "Ось це талія!".
Повідомлялося, що блогер і ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва приголомшила фанатів перевтіленням.
Цим знімком Настя Івлєєва спробувала зробити відсилання до "нульових", коли молодь одягалася в джинси з низькою посадкою, а з-під них стирчали" трикутнички " від нижньої білизни.
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