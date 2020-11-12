Украинская телеведущая Настя Ивлеева из шоу «Орла и Решки» удивила поклонников, огорошила выходкой в окружении звездного блондина
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.
На опубликованных кадрах Ивлеева показывает серию своего нового популярного шоу, в ходе которого был приглашен звезда ютуба – Максим Голополосов. Он прославился благодаря шоу «Макс +100500». На ролике звезда явно без стеснения развлекается со звездой.
«Ох, Настюха, вот это ты зажгла», «какой же у Насти смех. Всегда поднимает настроение», «на высоте малышка», «кайфовая малышка», «это реально огонь», - пишут ее поклонники.
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Роскошная блондинка славится в сети на ТВ своим чувством юмора. Красотка снимает смешные видео, а также делает веселые посты.
Так, звезда опубликовала недавно несколько фото, на которых она позирует не сама, а в компании своих коллег по шоу-бизнесу.
При этом звезду и других людей на кадрах трудно узнать, ведь их лица прифотошоплены к другим снимкам из прошлого. В публикации можно заметить кадры из фильмов "Сумерки", "Малена, "Москва слезам не верит", а также кадр с группой "ABBA" и другие.
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