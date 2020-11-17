Син Софії Ротару прокоментував весілля своєї 19-річної дочки з 31-річним мільйонером
Про те, що внучка Ротару готується вийти заміж стали масово писати ЗМІ, і ось журналісти «Сьогодні» вирішили уточнити інформацію у батька дівчини. Його відповідь розставила все по місцях.
"Я теж перший раз почув про це в пресі. На те вона і преса, щоб писати всяку гидоту, не мені вам розповідати", – заявив Руслан Євдокименко.
На питання про те, що хтось поширює інформацію, яка є неправдивою, Руслан відповів: "Ну, напевно, людям же нудно".
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Нагадаємо, нещодавно Софія Євдокименко, яка зараз живе в Нью-Йорку і вчиться в школі Дизайну, показала в своєму Instagram свого нового обранця.
І хоча імені вона не назвала, в ЗМІ швидко впізнали в ньому українця Дениса Жданова, який входить до списку мільйонерів американського Forbes. Відомо, що Денис зробив кар'єру в області IT-технологій і зараз займає посаду віце-президента з маркетингу у великій компанії.
Повідомлялося, що Денис вже зробив Софії пропозицію. При цьому близькі до пари джерела заявляли, що бачили на безіменному пальці Євдокименка кільце з діамантом, яке могло бути заручним.
Нагадаємо, зовнішність нового нареченого-мільйонера 19-річної внучки Софії Ротару збентежила народ: "якийсь старенький".
Як повідомляла Politeka, ефектна внучка Софії Ротару задерла ноги вище голови, приспустивши одяг, батьки в захваті.
Також Politeka писала, що розкішна внучка Софії Ротару вразила неземною красою.