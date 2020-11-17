Сын Софии Ротару прокомментировал свадьбу своей 19-летней дочери с 31-летним миллионером

О том, что внучка Ротару готовится выйти замуж стали массово писать СМИ, и вот журналисты «Сегодня» решили уточнить информацию у отца девушки. Его ответ расставил все по местам.

"Я тоже первый раз услышал об этом в прессе. На то она и пресса, чтобы писать всякую гадость, не мне вам рассказывать", – заявил Руслан Евдокименко.

На вопрос о том, что кто-то распространяет информацию, которая является ложной, Руслан ответил: "Ну, наверное, людям же скучно".

Напомним, недавно София Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке и учится в школе дизайна, показала в своем Инстаграм своего нового избранника.

И хотя имени она не назвала, в СМИ быстро узнали в нем украинца Дениса Жданова, который входит в список миллионеров американского Forbes. Известно, что Денис сделал карьеру в области IT-технологий и сейчас занимает должность вице-президента по маркетингу в крупной компании.

Сообщалось, что Денис уже сделал Софии предложение. При этом близкие к паре источники заявляли, что видели на безымянном пальце Евдокименко кольцо с бриллиантом, которое могло быть помолвочным.

Напомним, внешность нового жениха-миллионера 19-летней внучки Софии Ротару обескуражила народ: "Какой-то старенький".

Как сообщала Politeka, эффектная внучка Софии Ротару задрала ноги выше головы, приспустив одежду, родители в восторге.

Также Politeka писала, что роскошная внучка Софии Ротару поразила неземной красотой.