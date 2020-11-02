Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные

По словам соседа звезды, у артистки похитили ценности на шесть миллионов рублей или около 75 тысяч долларов, передает "Собеседник".

Отмечается, что Инцидент имел место около двух-трёх лет назад.

По словам соседа Александра, кража была совершена в то время, когда певица перестала приезжать в дом. Сейчас же в него также приходит лишь обслуга — уборщица и садовник.

Мужчина не исключает, что Ротару решила "попрощаться с полуостровом" - до него доходили слухи, что роскошная недвижимость артистки площадью в 400 квадратов выставлена на продажу.

Отметим, дом Ротару в Ялте спроектировал сын певицы Руслан. Особняк находится в семи километрах от Ялты в районе ботсада.

Здание окружено высоким забором, охраняется и оборудовано камерами слежения. Возле дома есть сад, который когда-то возделывала Ротару. Там же располагались и овощные грядки, урожаем с которых хвасталась народная артистка.

Напомним, недавно концертный директор Ротару Сергей Лавров, из-за отмены концертов Ротару недополучила миллионы рублей. Сейчас певица находится в Киеве, что ограничивает ее возможности по передвижению. Например, недавно она не смогла согласиться на корпоратив в Новосибирске, потому что просто не смогла бы туда долететь.

Отмечается, что при самых скромных подсчетах в месяц артистка теряет по 14 миллионов рублей.

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