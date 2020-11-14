Российская певица Кристина Орбакайте на радость фанатам покрасовалась со своей 8-летней дочерью Клавдией

Снимок появился на фан-странице, посвящённой старшей дочери российской певицы Аллы Пугачевой в Instagram, передает Politeka.net.

Как известно, восьмилетняя Клавдия Земцова - третий, самый младший ребенок 48-летней Кристины Орбакайте. Она же - единственная внучка Примадонны. Девочка учиться в одной из элитных американских школ. В США также работает ее отец - бизнесмен Михаил Земцов и фактически артистка Кристина Орбакайте живет на два дома.

На фото дочь и внучка Пугачевой запечатлены в практически одинаковых одеждах черно-белых тонов, которые так модно сейчас одевать. Девочка и мама нарядились в черные блузки с ажурным воротником под горло, поверх Кристина одела белый кардиган, а малышка шубку. Свой стильный лук певица дополнила черной шляпкой, а волосы Клавдии были распущены. Мама с дочкой мило улыбались на камеру.

"Красотки 😘❤️", - написали на фан-странице.

Поклонники пришли в восторг и забросали парочку восторженными отзывами.

"Красавицы!!!", "Яркие девочки", "Красотки-симпатюльки","Великая певица", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что семейный снимок Орбакайте вызвал фурор в сети.

На снимке Кристина Орбакайте в ярко-красном вечернем платье запечатлена рядом с 8-летней Клавой, придерживая дочь за руку. Исполнительница довершила свой праздничный образ крупными серьгами-жемчужинами. Девочка же нарядилась в платьице кремового цвета, а волосы скрепила заколкой.

Напомним, что взъерошенная Орбакайте в прозрачном наряде блеснула упругим бюстом: "Помятая какая-то".

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."

Также Politeka писала, что Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка».