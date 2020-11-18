Ці красуні виглядають, як сама досконалість

Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, блиснула бюстом у спокусливому топіку

Відома модель намагається завжди виглядати красиво і гаряче, нехай навіть в домашній обстановці, передає Politeka.net. Цього разу Олівія записала сторіс в Instagram, посвітивши своїми розкішними грудьми в чорному топіку.

Модель позувала на м'якому сірому дивані поруч зі своїм чотирилапим улюбленцем.

Зірка одягла топік, який нагадував скоріше білизну. Бретельки натягнулися на плечах, утримуючи під трикутниками тканини бюст на місці.

Зверху зірка одягла чорну кофту, приспустивши з одного плеча, щоб вигляд був ще більш гарячим, дійсно: "Яка спека".

Красуня одягла чорний обруч на голову, прибравши назад волосся, що заважає. Завершенням став макіяж з легкими чорними стрілками та помадою коричневого відтінку на губах.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо спокусила шикарними формами, підперши рукою бюст. Останній спокусливо виставився з-під махрової тканини. Груди ніби налилися і, звичайно, притягували погляд.

Модель розпустила шовкове волосся, сяюче при світлі лампи. Вона посміхалася і дивилася в камеру.

Нагадаємо, Олівія Калпо постала в цікавому вбранні, яке оголило деякі частини її тіла.

Модель постала в ліфчику з бретельками, що обтягнули її тонку талію. Апетитні груди трохи стиснулися під ліфчиком, а тонкі бретельки вп'ялися в шкіру.

Олівія тримала в руці банку зі смачною газованою водою, а також надуті кулі.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вразила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «неперевершена».