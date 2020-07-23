Американская модель и актриса Оливия Калпо снялась для рекламы купальников

Победительница конкурсов «Мисс США» и «Мисс Вселенная» 2012 года поделилась фотографиями со съемки у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка позировала в самых модных купальниках 2020 года, демонстрируя свою изящную фигуру. Кроме этого, девушку снимали в мокрой майке на голое тело и топлес.

Особое внимание привлек кадр, на котором Оливия лежала в ванной, усеянной цветами. На модели был надет белый купальник, который сжал ее пышную грудь. Также поклонникам очень понравилось видео, на котором Калпо позирует на пляже в мокрой белой майке.

«Публикую некоторые из моих любимых фотографий в честь выпуска сегодня! Я не могу дождаться, чтобы получить в свои руки копию. Моя мечта сбылась», - подписала серию фото звезда.

За день ее пост оценили более 155 тысяч раз. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Оливия, ты прекрасна в этой цветочной ванне», «Горячая», «Безупречная красота», «Я хочу подать заявление, чтобы быть новым парнем воздуходувки», «Как мне стать фотографом», «Но откуда эта прозрачная куртка?», «Это так удивительно! Спасибо, что поделились!», «Поздравляем с обложкой! Потрясающе как всегда!», - пишут люди.

Напомним, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".

А еще Politeka писала, что Оливия Калпо в крохотном купальнике устроила игрища: «Непревзойденная».

Также Politeka сообщала, что Оливия Калпо пленила молодым телом в мини-бикини, горячие кадры: «Сладкая».