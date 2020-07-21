Вот это фигурка

Популярная модель и актриса Оливия Калпо, которая одержала победу на конкурсе красоты «Мисс США и Мисс Вселенная», похвасталась роскошной фигурой в одном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Воскресные записи», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Калпо позирует сидя в крохотном темном купальнике, который эффектно подчеркивает ее роскошные формы. В этот момент модель моет своего нового домашнего питомца — маленькую собачку.

«Непревзойденная», «роскошный вид», «ты просто невероятная», «это так мило», «красотища!», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что американская модель и актриса Оливия Калпо, которая одержала победу в конкурсах красоты Мисс США и Мисс Вселенная, сверкнула роскошной фигурой.

Девушка лежала на надувном матрасе посреди бассейна. На ней было одето мини-бикини белого цвета. Модель повернула ножку таким образом, что поклонники смогли рассмотреть ее соблазнительные формы. В руках Оливия держала бокал с вином.

За несколько часов ее фото собрало почти 170 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

Напомним, что Оливия Калпо выпустила «подружек» на прогулку без белья, вид впечатляет: «Ух, какие».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо выставила напоказ упругие формы в бесстыжем топике: "Спелые персики".

Также Politeka писала, что Оливия Калпо в горячей позе на яхте едва не засветила самое сокровенное: "Поаккуратней, детка".