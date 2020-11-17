Модель plus size Інна Горячковська, володарка 15-го розміру грудей, викликала фурор новим пікантним кадром

Як передає Politeka.net, 25-річна дівчина опублікувала свіже фото в "сторіз" в Instagram, на якому продемонструвала своє головне "багатство".

Інна "спакувала" принади в обтягуючу сукню бордового кольору: еластична тканина розтягнулася до межі. Більш того, ризикова модель, не боячись "втратити гідність", ще й нахилилася, широко розставивши ніжки. Небезпечний, але "смачний" ракурс, безумовно, не залишив байдужих. На жаль, шанувальники не змогли висловити своє захоплення, так як "сторіз" не можна коментувати.

До речі, на голові у пишногрудої блондинки красувалася корона, а через плече була натягнута стрічка, як у учасниць конкурсів краси - справжня королева.

Раніше ми повідомляли, Горячковська, яка не соромиться показувати свої спокусливі принади (у дівчини понад 170 тисяч фоловерів в Instagram), збентежила черговим фото з оголеними "арбузиками".

Дівчина сиділа перед дзеркалом з келихом в руці, повернувшись до камери боком. При цьому Інна продемонструвала "підняті" принади в чорному топі.

"Пий вино - це вічне життя, це те, що дарує тобі юність. Це час вина, троянд і п'яних друзів. Насолоджуйся цією хвилиною, адже ця хвилина - твоє життя", - підписала фото зірка.

"Вау, це дуже гаряча»", "красунечка", "боже, ось це у тебе обсяги. Мрія моя", "я хотів би бути вином, яке ти п'єш у келиху", - відреагували шанувальники.

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