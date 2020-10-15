Известная модель Инна Горячковская показала себя и рассказала о досуге
На фото Горячковская лежала на койке, показывая себя максимально близко. Инна засветила в кадре только огромный бюст и лицо. Образ девушка дополнила ярким макияжем. Девушка рассказала, что находится на массаже, где специалисты делают все, чтобы у модели не было целлюлита. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Сейчас выпрыгнут, крупнокалиберные пушки".
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Сообщалось, что популярная модель плюз-сайз Инна Горячковская взбудоражила сеть образом хищницы.
На новом фото горячая блондинка попозировала в светлой майке и темных трусиках, выставив на всеобщее обозрение огромное декольте декольте. Чтобы придать соблазнительности снимку Горячковская уселась на белом меху.
Мы писали, что украинская модель плюс-сайз Инна Горячковская приняла участие в съемках популярного шоу.
Девушка опубликовала фото, на котором предстала в очень необычном наряде. Инна позировала в длинной юбке и черной кофте с кружевами. Свой необъятный бюст она подчеркнула кружевной тканью, восторгая армию фанатов
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