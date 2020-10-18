26-летняя украинская модель Инна Горячковская, известная 15-м размером груди, взбудоражила сочным видом в роскошном платье

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в сверкающем длинном платье серебристого цвета с безумно откровенным декольте. Инна едва не выронила пышный бюст из глубокого выреза, слегка наклонившись вперед.

Яркая блондинка кокетливо отвела голову в сторону, кинув в камеру игривый взгляд. В подписи Горячковская поблагодарила магазин за предоставленный наряд.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Сказочная💜💜💙💙"

"какой восторг! 🔥🔥🔥😍"

"ты такая красивая🤤"

"Светловолосое Солнце на вершине звездного облака :)"

"Твое тело такое красивое и чудесное, дорогая"

«😮Ух ты, это здорово🌹»

"Эх, прижаться бы к этим грудьям"

Ранее мы сообщали, Горячковская не на шутку взбудоражила любителей пышнотелых дам, появив шись в "леопарде" в одном из салонов одежды. Выставив необъятное достоинство, Инна хищно посмотрела в сторону.

«Красота есть во всем, но не всем дано это видеть», - подписала она свой снимок.

«Это точно. У тебя шикарные глаза и улыбка», «Выглядишь замечательно, красавица», «Именно», «Роскошная женщина», «Горячо», - отреагировали поклонники.

Кроме того, мы рассказывали, как модель искусила неожиданным ракурсом на одном из фото, опубликованных в "сториз" в Инстаграм. Девушка лежала на животе, сдавив пышный бюст и доведя фанатов до предела. Довольная Инна одарила зрителей обворожительной улыбкой.

Напомним, украинка с 15-м размером еле удержала свою нереальную красоту в тесном кружеве: "Плохая девочка".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста показала роскошь в громадном декольте: "Чудесная кошечка".

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста сжала роскошь ради неотразимого ракурса: "Крупнокалиберные пушки".