Відома модель Ебігейл Ретчфорд показала себе і розповіла про минулий тиждень

На фото Ебі позувала в" тигриному " топі і штанях. Зірка стояла на тлі екзотичної рослинності і хвалилася пишним бюстом, який прямо випирав з вбрання. Волосся у дівчини були розпущеними, а на руках можна побачити кільця. На інших кадрах модель спробувала продемонструвати всі достоїнства фігури в декількох позах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Минулого тижня я зробила ці фотографії у дворі і подумала, що вони милі. Яка з них ваша улюблена?!",- поцікавилася Ебі під кадрами.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені подобається ця така інша атмосфера", " обожнюю цей наряд !!! Чудово!", "Прийди до мене така чудова", " Люблю твою милу сторону!", "Привіт, красуня. Ти виглядаєш фантастично, так красиво"," Принт тигра з пальмами", " занадто складно вибрати ... Любіть їх усіх".

Повідомлялося, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала пишні форми з несподіваного ракурсу.

На кадрі вона показала бюст у всій красі, повернувшись до об'єктиву і вип'ятивши той вперед в модній синій білизні з тонкими лямками-стрічками.

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