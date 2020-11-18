Известная модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя и рассказала о прошлой неделе

На фото Эби позировала в "тигрином" топе и штанах. Звезда стояла на фоне экзотической растительности и хвасталась пышным бюстом, который прямо выпирал из наряда. Волосы у девушки были распущенными, а на руках можно увидеть кольца. На других кадрах модель попыталась продемонстрировать все достоинства фигуры в нескольких позах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На прошлой неделе я сделала эти фотографии во дворе и подумала, что они милые. Какая из них ваша любимая?!", - поинтересовалась Эби под кадрами.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали комментарии:

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"Мне нравится эта такая другая атмосфера", "Обожаю этот наряд !!! Великолепно!", "Приди ко мне такая великолепная", "Люблю твою милую сторону!", "Привет, красавица. Ты выглядишь фантастически, так красиво", "Принт тигра с пальмами", "Слишком сложно выбрать ... Любите их всех".

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала пышные формы с неожиданного ракурса.

На кадре она показала бюст во всей красе, повернувшись к объективу и выпятив тот вперед в модном синем белье с тонкими лямками-лентами.

Напомним, бесстыжая Эби Рэтчфорд сбросила лишнюю одежду, оставшись в одних колготках

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