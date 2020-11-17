Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, обратилась к поклонникам по поводу своих откровенных фото

Модель с детства мечтала стать моделью, но на пути к успеху ее ожидали трудности, пишет Politeka.net. В 20 лет будущая звезда приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, однако дошла только до полуфинала.

Будущей звезде пришлось поработать помощником юриста, секретарем и барменом, при этом публикуя откровенные фото в сети. В результате красотку заметили. Ее снимки стали распространять, а позже Эби стали приглашать на различные съемки.

Сейчас звезда, в основном, рекламирует нижнее белье и купальники.

Недавно Рэтчфорд разместила снимки и попросила выбрать из них лучший.

"Какой из них вам больше нравится!? Левый или правый!? Удачной воскресной любви", - написала модель.

Стоит отметить, что на первом фото красотка предстала в одних колготках, прикрывая рукой оголенный бюст, а на втором - демонстрировала формы в белоснежном корсете и чулках.

Оба фото были сделаны на постели.

За 12 часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов звезде за ее идеальную внешность.

"Идеал во всем", - написал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд показала себя в зеленом топе и лосинах. Модель показывала себя сверху, акцентируя внимание на пышной груди, которая прямо выпирала из наряда. Волосы модель оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем.

Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, ведь кадр был выложен в сторис Инстаграм.

Напомним, Эби Рэтчфорд взбудоражила своим выпрыгивающим бюстом из тесного белья

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