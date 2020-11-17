Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая сначала прославилась в соцсетях, обратилась к поклонникам по поводу своих откровенных фото
Модель с детства мечтала стать моделью, но на пути к успеху ее ожидали трудности, пишет Politeka.net. В 20 лет будущая звезда приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, однако дошла только до полуфинала.
Будущей звезде пришлось поработать помощником юриста, секретарем и барменом, при этом публикуя откровенные фото в сети. В результате красотку заметили. Ее снимки стали распространять, а позже Эби стали приглашать на различные съемки.
Сейчас звезда, в основном, рекламирует нижнее белье и купальники.
Недавно Рэтчфорд разместила снимки и попросила выбрать из них лучший.
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"Какой из них вам больше нравится!? Левый или правый!? Удачной воскресной любви", - написала модель.
Стоит отметить, что на первом фото красотка предстала в одних колготках, прикрывая рукой оголенный бюст, а на втором - демонстрировала формы в белоснежном корсете и чулках.
Оба фото были сделаны на постели.
За 12 часов пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов звезде за ее идеальную внешность.
"Идеал во всем", - написал один из поклонников.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд показала себя в зеленом топе и лосинах. Модель показывала себя сверху, акцентируя внимание на пышной груди, которая прямо выпирала из наряда. Волосы модель оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем.
Фанаты ничего не писали в комментариях и не ставили лайки, ведь кадр был выложен в сторис Инстаграм.
Напомним, Эби Рэтчфорд взбудоражила своим выпрыгивающим бюстом из тесного белья
А еще Politeka писала, что Эбигейл Рэтчфорд всполошила видом на публике в "ниточках" вместо одежды
Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в мини-стрингах завлекла к себе на белые простыни