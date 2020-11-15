Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала необычный образ в белье с блестками

Знаменитая модель имеет яркую внешность, поэтому с легкостью обращает внимание на себя самыми разными смелыми образами. Так как Эби рекламирует белье из кружев или одной сеточки, девушка не стесняется показать лишнее и с гордостью демонстрирует свое тело.

Рэтчфорд начала заниматься работой модели лишь после того, как поняла, что благодаря своей красоте она может добиться большего успеха, чем на простых подработках. За довольно короткий срок девушке удалось стать популярной и прославиться своими фото в Инстаграм.

На одном из пикантных кадров Эби продемонстрировала загорелые формы во всей красе. Она надела полупрозрачный топ с завязками на бюсте, который прикрыл ее грудь лишь частично. А также белье, сделанное из серебристых блесток.

Столько жаркое фото, на котором модель не стала скрывать достоинств, не оставил фанатов равнодушными:

«С удовольствием делаешь это для нас 😍🔥❤️; Да, я согласен, это шикарно; Такая шикарная малышка 😍😍😍😍; Ты слишком красивая ❤️❤️😍😍; Выглядит великолепно, в жар сразу бросило💞; В пути !!! 🥴😋; алмазные куклы; Красиво 😍😍; очень красивая девушка 😘; Ты великолепна ... ❤️; Так идеально100%; Так чисто 😍; Вау, круто, всегда шикарно; Красиво👸❤️❤️ muuaaa 💋💋».

Ранее мы писали, что девушка делится довольно смелыми фото, так как рекламирует белье и не комплексует по поводу внешности. На представленных ею кадрах видно, как она крутится перед камерой и хвастается светлым и довольно прозрачным бельем, периодически то приподнимая, то спуская лямки.

Эби выглядела в этот момент весьма привлекательно, так как распустила волосы и сверкала идеальной улыбкой после нанесения макияжа. Неизменный акцент на пухлые губы не оставил поклонников равнодушными.

«Пока я ничего не делаю и думаю, что поставлю товарищей по почте на быстрый набор 🤔 Ребята, за последние несколько месяцев вы стали более подтянутыми или немного пухлыми? 🙋🏻‍♀️», -написала Эби.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"