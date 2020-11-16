Эби в платье для взрослых ничего не скрыла

Американская модель Эбигейл Рэтчфорд покаказала первые кадры из обложки для модного глянца

Спустя долгое время бездействия в социальной сети Инстаграм модель Эби Рэтчфорд решила поделиться жаркими кадрами, отснятыми специально для модного журнала. Девушка снялась сразу для обложки журнала Еlle и успела дать интервью, однако раскрывать детали работы над номером не спешит.

На фото модель позировала в черном платье, едва скрывающем только нижнюю часть ее тела, верх же скрыт довольно своеобразно. Эби прикрыла рукавами тонкие руки, но не стала скрывать бюст и талию вообще, от бедер и до самой шеи на звезде можно заметить лишь крошечные ленты черной ткани.

Чтобы не показывать лишнее, модель скрыла пышную грудь руками и тут же восхитила сеть образом. Столь непривычный и роскошный образ не оставил никого равнодушными, ведь для Эби это новый стиль.

«Из моей ноябрьской обложки с @ellementsmagazine 🥰», - написала модель.

Вот как отвечают в сети:

«Mamma mia 😘 красивая женщина🔥🔥; красивая; ... приезжайте в Дубай, черри; мне вы самая идеальная и милая🖤; Youuuuuuuuuu😁❤️; Ты королева! Мне нравится третья фотография с твоей улыбкой 😍; Да так красиво; Молодцы 🤗🤗😍; модель очень талантлива ... ты отлично справилась с позой и выглядишь совершенно потрясающе .... продолжай в том же духе и спасибо, что поделились 😉; Быть фотографом должно быть так здорово 😂😂😂».

До того, как стать популярной в сети Эби была простой официанткой и много раз меняла работу, пока искала себя. После того, как она поняла, что ее внешность довольно необычна, девушка начала менять свой стиль и довольно быстро ее заметили. Теперь Эби покоряет сеть самыми горячими фото с рекламы белья.

К примеру, в белом кружевном образе с аккуратной вышивкой на тонких лямках и с мокрыми волосами она выглядела очень соблазнительно. Некоторые пользователи посчитали это одним из лучших образов Рэтчфорд:

«Ты не сможешь разрушить мою жизнь, если бы ты была в ней, лучший дерзкий образ, только кружева, класс; Красота нижнего белья; Www perfekt mmm forte ❤️Ха! Ваша картинка великолепна !! лол; Ты ангел. Я люблю тебя; Фантастическая женщина с прекрасным телом; Великолепный образ; моя жизнь уже испорчена, но с тобой намного лучше».

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"