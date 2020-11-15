Американская модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась роскошными формами, нарядившись в тесный наряд

Как сообщает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, Эбигейл решила снять бэкстейдж во время съемок, демонстрируя упругие формы в тесном топе. Помимо него на знаменитости были розовые штаны и кофта, которую девушка решила эффектно распахнуть.

Также Рэтчфорд поделилась снимком, на котором все в том же наряде лежит на кровати, игриво при этом заглядывая в кадр. Однако поклонников модель избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры у себя в Stories. Однако многие из них написали бы, что "красиво торчат".

Как сообщалось до этого, модель Эбигейл Рэтчфорд, восхищает своей безупречной красотой и пышными формами миллионы людей по всему миру

Красотка является активным пользователем Instagram. Модель почти ежедневно публикует личные фотографии в своем микроблоге, который уже насчитывает 9,1 миллиона подписчиков по всему миру. Каждая публикация Эби собирает огромное количество лайков и комментариев.

Так, Рэтчфорд приняла участие в новой пикантной фотосессии прямо на кровати, соблазнив поклонников идеальными прелестями.

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