Німецька модель Ніколь Потуральски, колишня кохана актора Бреда Пітта, вийшла на вулицю в приголомшливому образі
Як передає Politeka.net, 27-річна красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, дивлячись на які стає не по собі.
Незважаючи на холод, Ніколь ризикнула з'явитися на вулиці в крихітному топіку на зав'язочках, "шторки" якого ледве прикривали бюст. Зверху красуня накинула дуту курточку, яку, правда, широко відчинила, блиснувши засмаглим тілом.
Також на ній були широкі блакитні джинси й білі кеди.
"Гуава Айс Айс Бебі🧊", - підписала кадри Потуральскі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Мені потрібна ця куртка ✌️"
"Люблю це 😍"
"Ти чудово виглядаєш😍"
"Ви така красива жінка! 😍"
"❤️ Берлінське сонце, сяйво Ніко"
"Наймиліша дівчина 🥰"
"Привіт, Ніколь, ти забула надіти светр. 🥶🤪😂😘"
"Який відмінний варіант наряду😍"
"Чистий стиль і краса 💗 ✨ 😍 "
Раніше ми повідомляли, Потуральскі виставила спекотні кадри зі спальні. Дівчина показала себе крупним планом, розташувавшись на краю розстеленого ліжка. На одному з фото Ніколь в кремовому топі повернулася боком, спокусивши апетитними округлостями. На іншому - продемонструвала відкриту спину.
"Сяюча"; "Сонячна"; "Красиво і мило"; "чудова Ніко 🔥"; "Ангельське сонце️️️"; "прекрасна королева"; "бездоганна"; "ти чудова"; "№1 в світі"; "Твої очі..."; "Приголомшлива"; "Моя принцеса"; "Ти виглядаєш ідеально. У тебе краса, яка змушує серце битися частіше", - відреагували користувачі.
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