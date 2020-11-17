Їй не холодно?

Німецька модель Ніколь Потуральски, колишня кохана актора Бреда Пітта, вийшла на вулицю в приголомшливому образі

Як передає Politeka.net, 27-річна красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, дивлячись на які стає не по собі.

Незважаючи на холод, Ніколь ризикнула з'явитися на вулиці в крихітному топіку на зав'язочках, "шторки" якого ледве прикривали бюст. Зверху красуня накинула дуту курточку, яку, правда, широко відчинила, блиснувши засмаглим тілом.

Також на ній були широкі блакитні джинси й білі кеди.

"Гуава Айс Айс Бебі🧊", - підписала кадри Потуральскі.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Мені потрібна ця куртка ✌️"

"Люблю це 😍"

"Ти чудово виглядаєш😍"

"Ви така красива жінка! 😍"

"❤️ Берлінське сонце, сяйво Ніко"

"Наймиліша дівчина 🥰"

"Привіт, Ніколь, ти забула надіти светр. 🥶🤪😂😘"

"Який відмінний варіант наряду😍"

"Чистий стиль і краса 💗 ✨ 😍 "

Раніше ми повідомляли, Потуральскі виставила спекотні кадри зі спальні. Дівчина показала себе крупним планом, розташувавшись на краю розстеленого ліжка. На одному з фото Ніколь в кремовому топі повернулася боком, спокусивши апетитними округлостями. На іншому - продемонструвала відкриту спину.

"Сяюча"; "Сонячна"; "Красиво і мило"; "чудова Ніко 🔥"; "Ангельське сонце️️️"; "прекрасна королева"; "бездоганна"; "ти чудова"; "№1 в світі"; "Твої очі..."; "Приголомшлива"; "Моя принцеса"; "Ти виглядаєш ідеально. У тебе краса, яка змушує серце битися частіше", - відреагували користувачі.

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