27-летняя модель из Германии Николь Потуральски, которой приписывают бурный роман с актером Бредом Питтом, удивила сеть изящным образом на природе

Как сообщает Politeka.net, девушка выбралась отдохнуть на берегу озера и поделилась кадрами своего досуга в соцсети "Инстаграм". Она предстала перед поклонниками в стильном сером костюме из длинного пиджака, мешковатых штанов и топа, который обнажил плоский животик и подчеркнул бюст смелым декольте. Николь обула черные кроссовки, в них наверняка было удобно гулять по песку, а волосы оставила распущенными.

В таком виде модель сфотографировалась на фоне озера и зеленых деревьев. Потуральски широко распахнула пиджак, позволив любоваться своей фигурой, и заложила руки в карманы.

"Случайно у озера", - объяснила она происходящее в описании к снимку.

Пользователи социальной сети выразили мнение о наряде Николь в комментариях ниже:

"Люблю этот прикид"; "Ты лучшая"; "мое сердце принадлежит тебе"; "Королева"; "Так круто"; "Ты невероятно красива"; "Я очарован 😍"; "Как всегда шикарно! Отличный наряд!"; "Очень элегантная"; "Такая красивая девушка. Откажитесь от неуклюжей обуви .... босиком?"; "Мне нравится, как непринужденно и круто выглядят простые наряды на тебе 🧡"; "Вау выглядишь потрясно💘💘💘💘💘"; "где твоя улыбка?"; "Почему ты такая идеальная? ❤️".

Напомним, молодая любовница Брэда Питта без стыда распахнула блузку и показала, что не носит белье.

Как сообщала Politeka, Николь Потуральски в сарафане без нижнего белья впечатлила естественностью: "Красотка!".

Также Politeka писала, что молодая любовница Питта ошеломила видами в прозрачном купальнике: "Брэду и Роналду понравится".