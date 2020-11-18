Американська модель Кайлі Дженнер звела з розуму спокусливим образом і несподіваним запрошенням

Як передає Politeka.net, 23-річна мільярдерка, сестра Кім Кардашьян опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в малиновій шовковій сорочці й обтягуючих помаранчевих брюках.

Наряд найкращим чином продемонстрував видатні принади Кайлі. Чарівний силует під сорочкою навряд чи когось залишить байдужим.

Дівчина з розпущеним волоссям позувала поруч з прикрашеною ялинкою, "відстовбурчивши" своє "багатство". Покрутившись перед камерою, Дженнер поманила шанувальників на вечерю, зробивши відповідний підпис.

"Вечеря і я?", - натякнула пристрасна модель.

Користувачі прийшли в невимовний захват, "зібравшись" на зустріч з Кайлі:

"Еммм так будь ласка!"

"це підходить все! 🎄❣️"

"О, боже, та будь ласка !!! 😍"

"Перший раз мені не подобається твій наряд, але я люблю тебе, богиня"

"Так, вже в дорозі!"

"викликаю машину прямо зараз!"

"Що в меню 👀"

"Хороший димохід 😍❤️🎄"

"Добре, приходь в десять 🤪😻"

Раніше ми повідомляли, Кайлі захопила мережу пікантним ракурсом на фото в білому монокіні. Дівчина лягла на животик, млосно зігнувши спину і запустивши руку в густу копицю волосся. Фото опубліковано на одному з її фан-акаунтів.

"Я буду сумувати за цим", "Люблю тебе", "вона така спокуслива, її тіло неймовірне", "така красива, дорога вау", "можу я попросити показати знімок камери, тому що у тебе, ймовірно, є фотографії Кайлі", "у мене є ключі", "Супер-дівчинка", - відреагували користувачі.

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