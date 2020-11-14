Известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о новой коллекции
На фото Кайли позирует в зеленом блестящем платье с вырезами почти до бедра и открытым животиком. Также у Дженнер было приличное декольте, а волосы собраны назад. Модель сидела на стуле, забросив ногу за ногу и взявшись за нее руками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Можете ли вы угадать тематику моей праздничной коллекции в этом году... открою завтра", - написала звезда под фотографией.
Фанаты поставили более 4 миллионов лайков и написали комментарии:
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"Не могу дождаться", "Кайли украла Рождество", "Почему вы запускаете что-то каждые три дня?", "Гринч. Это было бы забавно, потому что это любимый фильм моей дочери, и она смотрит каждый день (я писал в рассказах несколько дней назад)", "Любимая королева", "Новая Шэрон Стоун".
Сообщалось, что американская модель Кайли Дженнер нарядилась в леопардовые лосины, показав безупречную фигуру во всей красе.
«Плохая кошечка. Моя новая коллекция леопардовых лосин», - коротко говориться в сообщении.
На опубликованных снимках Кайли Дженнер позирует в леопардовых лосинах, демонстрируя на камеру великолепие семьи Кардашьян. Поклонники были без ума от увиденного.
Напомним, Кайли Дженнер устроила приятные шалости в ванной при свечах
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