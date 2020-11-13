Популярная британская супермодель Деми Роуз, которую называют копией легендарной Ким Кардашьян, впечатлила роскошной фигурой в платье с декольте

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

На опубликованных кадрах Роуз позирует в платье с экстремальным декольте, которое едва выдерживает внушительные формы красотки. Дополнить образ девушка решила при помощи элегантной прически и макияжа.

А поскольку кадрами модель поделилась у себя в разделе Stories, ее поклонники могли лишь молча наблюдать за кумиром.

До этого сообщалось, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", посветила бюстом в платье со слишком открытым декольте.

Эксцентричная модель прославилась пять лет назад, как только завела Инстаграм и закрутила роман с бывшим парнем Кайли Дженнер. После того, как девушку начали сравнивать с моделью и ее сестрами, сама Деми нескромно заявила, что она даже лучше этих знаменитостей. На своих фото Роуз иногда удается поразить и скромными образами, которых намного меньше в ее профиле.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике