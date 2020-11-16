Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость поклонников

На фото Кайли позировала в закрытом купальнике с открытой спиной. Частично наряд состоял из веревочек. Девушка лежала на диване, развернувшись спиной к камере и демонстрировала загорелое тело. Волосы у Дженнер были распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Мне нужен новый фильтр. Если у кого-то есть для меня, то кидайте, пожалуйста", - написал администратор группы.

Фанаты поставили почти 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тьфу, я буду скучать по этому", "Люблю тебя", "Она такая соблазнительная, ее тело невероятное", "Такая красивая, дорогая вау", "Могу я попросить показать снимок камеры, потому что у тебя, вероятно, есть фотографии Кайли", "У меня есть ключи", "Супер-девочка".

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер и ее сестра Ким Кардашьян похвастались формами без одежды.

В этот раз поклонники соединили две разные фотографии Ким и Кайли, представив их в горячих образах: "Очень жарко".

Кайли позировала обнаженной, сжав бюст в руках. На голове красотки была шляпка с вуалью, сквозь которую она смотрела как-то вызывающе.

Напомним, роскошная Кайли Дженнер вскружила фанатам голову экстремальными разрезами

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