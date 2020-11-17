Олена Кравець з "Квартал 95" здивувала ще одним талантом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кравець показала кадри осінньої фотосесії і опублікувала вірш, який зворушив багатьох.
Кравець відображена в чорному одязі на тлі спокійної і трохи похмурої осінньої природи.
"Моєму сонцю", - називається твір, яким супроводила кадри артистка.
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Коли втомишся всіх зігрівати нас, сонце,
Просто раптом в подушки-хмари сховайся...
Загорнись у вітри свої — теплі ковдри...
Поридай там дощем,
не скажу я нікому.
Вилий душу всю небу й морю, сонце.
Охолонь, відпочинь від всіх нас наодинці.
Я сховаюсь під зонт, почекаю на тебе,
відпущу свої сльози, з твоїми змішаю...
Не соромся бути собою, сонце,
Не зважай, що люди говорять про тебе.
То їм мало тебе, то ти дуже гаряче.
Та не зможе без тебе — ні земля, ані небо..
У Мережі активно коментують пост Кравець.
"Боже, як красиво», «клас, з душею», "дуже сильно", " Олено, що за печаль? у тебе є сім'я гроші успіх і ось раптом сидиш по серед поля і тут смуток Хмари♪ давай веселіше і посміхайся ти шикарна дама♪", "Богиня", "Олена, ви дуже глибока! Відкриваєтеся по-новому) Прекрасна", "дуже тепло))) чомусь мені здалося, що це підтримка хорошого друга-Володі...", "Завжди знала, що у Вас ще буде чим нас здивувати і порадувати 👍 😇 спасибі за щирість", - пишуть в коментарях.
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