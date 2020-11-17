Олена Кравець з "Квартал 95" здивувала ще одним талантом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кравець показала кадри осінньої фотосесії і опублікувала вірш, який зворушив багатьох.

Кравець відображена в чорному одязі на тлі спокійної і трохи похмурої осінньої природи.

"Моєму сонцю", - називається твір, яким супроводила кадри артистка.

Коли втомишся всіх зігрівати нас, сонце,

Просто раптом в подушки-хмари сховайся...

Загорнись у вітри свої — теплі ковдри...

Поридай там дощем,

не скажу я нікому.

Вилий душу всю небу й морю, сонце.

Охолонь, відпочинь від всіх нас наодинці.

Я сховаюсь під зонт, почекаю на тебе,

відпущу свої сльози, з твоїми змішаю...

Не соромся бути собою, сонце,

Не зважай, що люди говорять про тебе.

То їм мало тебе, то ти дуже гаряче.

Та не зможе без тебе — ні земля, ані небо..

У Мережі активно коментують пост Кравець.

"Боже, як красиво», «клас, з душею», "дуже сильно", " Олено, що за печаль? у тебе є сім'я гроші успіх і ось раптом сидиш по серед поля і тут смуток Хмари♪ давай веселіше і посміхайся ти шикарна дама♪", "Богиня", "Олена, ви дуже глибока! Відкриваєтеся по-новому) Прекрасна", "дуже тепло))) чомусь мені здалося, що це підтримка хорошого друга-Володі...", "Завжди знала, що у Вас ще буде чим нас здивувати і порадувати 👍 😇 спасибі за щирість", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що шалена Олена Кравець опинилася в ліжку з чужим чоловіком: "на зустрічі випускників хто ще ходив?".

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