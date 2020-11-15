Актриса и звезда «Квартала 95» Елена Кравец покорила многочисленных фанатов невероятно женственным образом

Звезда поделилась снимком из гримерки перед съемками очередного выпуска «Вечернего квартала», передает Politeka.net со ссылкой на страницу актрисы в социальной сети Инстаграм.

На ней – белая шифоновая блуза, отделанная оборкой, черный сарафан, подчеркивающий фигуру, а на шее можно заметить черный шарфик, который Елена, скорее всего, собирается завязать бантом.

Над Еленой колдует визажист, а сама она внимательно смотрит в зеркало, поправляя последние штрихи идеального образа.

«Выглянула на секундочку :)», – написала она, напомнив поклонникам о том, что в эту субботу их ждет новый выпуск любимого шоу.

«Интересные гости, ироничные шутки и песни со смыслом. Думаю, вам понравится, и эти два часа ваши глаза и сердце будут улыбаться», – добавила Елена.

«Леночка, вы невероятно красивая 😍», «Принцесса🧚‍♀👑♥️ Обязательно посмотрю ещё раз!♥️», «Шикарный лук Елена🙏», «Я вами восхищаюсь, всегда смотрю женский квартал, так как очень люблю юмор!❤️», «Конечно, будем смотреть, нагрейте наши сердца», «Самая красивая 😍🤍», – не скрывают своего восторга пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что Кравец проснулась в кровати с чужим мужчиной. Это произошло в рамках миниатюры, сыгранной Еленой в «Женском квартале».

Она исполнила роль учительницы, которая после бурного празднования встречи выпускников оказалась в постели одного из двоечников. Сначала ее персонаж в шоке от того, что происходит, но ближе к концу миниатюры решает остаться в спальне своего бывшего ученика.

Напомним, что Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…».

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