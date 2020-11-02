Очень часто так бывает

Украинская актриса, звезда «Квартал 95» Елена Кравец уверена, что дети могут спасти семью от развода

Как пишет Politeka.net, откровениями артистка поделилась на своей странице Инстаграм.

Кравец решила ответить на вопрос: «Очень часто бывает, что в первые три года, когда рождаются дети много разлук, как это предотвратить?».

Она призывает ни на кого не перекладывать ответственность в такой ситуации.

«Если исчерпались отношения, то детьми их скрепить невозможно. Будет больно, будут слёзы, отчаяния, но… любовь не в единственном экземпляре. Если вы решили, что да, я с этим справлюсь, возьмёте ответственность за свою жизнь на себя, не перекладывая ни на кого, вы справитесь, ощутите собственную силу и никто и никогда не испортит вам вашу жизнь», - советует артистка.

Напомним, замуж звезда «Квартала 95» вышла в сентябре 2002 года и сменила девичью фамилию Маляшенко на фамилию мужа, став Еленой Кравец.

Через полгода после свадьбы у Елены и Сергея родилась дочь Мария. (Сейчас она уже совсем самостоятельная, и даже живет отдельно вместе с подружкой).

А 15 августа 2016 года супруги вновь стали родителями: на свет появились двойняшки, сын Иван и дочь Екатерина.

Напомним, что мрачная Елена Кравец озадачила украинцев загадочной фразой.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец неожиданно задумалась об уходе из "Квартал 95".

Также Politeka писала, что звезда "Квартал 95" Елена Кравец в расстегнутой рубашке поделилась рецептом счастья.