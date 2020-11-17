Елена Кравец из «Квартал 95» удивила еще одним талантом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кравец показала кадры осенней фотосессии и опубликовала стихотворение, которое тронуло многих.

Кравец запечатлена в черной одежде на фоне спокойной и немного мрачной осенней природы.

«Моєму сонцю», - называется произведение, которым сопроводила кадры артистка.

Коли втомишся всіх зігрівати нас, сонце,

Просто раптом в подушки-хмари сховайся...

Загорнись у вітри свої — теплі ковдри...

Поридай там дощем,

не скажу я нікому.

Вилий душу всю небу й морю, сонце.

Охолонь, відпочинь від всіх нас наодинці.

Я сховаюсь під зонт, почекаю на тебе,

відпущу свої сльози, з твоїми змішаю...

Не соромся бути собою, сонце,

Не зважай, що люди говорять про тебе.

То їм мало тебе, то ти дуже гаряче.

Та не зможе без тебе — ні земля, ані небо..

В Сети активно комментируют пост Кравец.

«Боже, как красиво», «Класс, с душой», «Очень сильно», «Лена что за печаль?у тебя есть семья деньги успех и вот вдруг сидишь по среди поля и тут грусть тучи🌧давай повеселее и улыбайся ты шикарная дама👍», «Богиня», «Лена, вы очень глубокая! Открываетесь по-новому) Прекрасная», «Очень тепло))) Почему-то мне показалось, что это поддержка хорошего друга- Володи...», «Всегда знала, что у Вас еще будет чем нас удивить и порадовать👍😇 спасибо за искренность», - пишут в комментариях.

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