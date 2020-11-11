Артистам из женского "Квартала-95" задали вопрос, кто из актрис коллектива самая несдержанная

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Квартала" в Инстаграм, некоторые из отвечавших артистов заявляли, что каждый из них "истеричен" по-своему. Однако, большинство из опрошенных сошлись во мнении, что главная истеричка коллектива – Валерия Товстолес.

"Лера Товстолес", – почти одинаково отвечали знаменитости. Правда, упомянтули и Сашу Пикалова, хотя его трудно причислить к женской части "Квартала". Назвала Пикалова "главным истериком" сама Валерия Товстолес.

"Героиня опроса" не осталась в долгу и ответила в комментариях перефразом известного высказывания героини Людмилы Гурченко в культовом советском фильме "Любовь и голуби".

"С**ки все крашенные!", – написала Лера.

В комментариях люди посмеялись над блиц-опросом и высказали свои мнения по этому поводу.

"Кінець😂😂😂😂 Ленааааааааааа🤣🤣 😂😂😂 Да, правильно самая истеричная это мужик😂😂😂😂😂это точно 😂😂😂😂не удивлен🤘🤘🤘 Таня прям так уверена сказала Я 😂😂", – написали люди.

Ранее мы сообщали, что артист Студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился ярким фото со своего дня рождения. 9 ноября комику исполнилось 37 лет. Это событие он отпраздновал в компании своей семьи и друзей, среди которых оказалась и семья его коллеги Евгения Кошевого.

На новом фото запечатлена момент, когда Ткач тянется к своему роскошному торту, а вокруг ликуют его довольные гости.

В подписи к снимку артист признался, что чувствует себя по-настоящему счастливым.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" удивил располневшим видом, скоро перещеголяет Ткача.

Как сообщала Politeka, румяный Ткач из «Квартал 95» озадачил личным кадром с Горбуновым в гримерке: «Два Юрца, два…».

Также Politeka писала, что покрасневший Ткач из «Квартал 95» с женой раззадорили собачьим танцем: "Вот откуда появляются...".